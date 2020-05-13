«Сначала оранжевая, потом бирюзовая»: новосибирцев напугал цвет воды в реке Каменке
Жители Дзержинского района в Новосибирске пожаловались на странный цвет воды в реке Каменке. Люди утверждают, что сначала она была оранжевой, потом зеленой и бирюзовой. Новосибирцы уверены, что в реку льют химикаты.
Местный житель Виктор Миньков снял мутную воду в реке на видео, которое опубликовал паблик “Гражданский патруль”.
— Вчера сюда скидывали что-то оранжевое, сегодня — уже зеленое и бирюзовое. Все течет в Обь, — рассказал Виктор Миньков.
КП-Новосибирск мужчина объяснил, что видео он снял еще 1 мая.
— Воду в реку сливают часто и давно. А ведь там плавают утки, и рыбу я видел живой, а сейчас не вижу. Разноцветная вода течет из трубы. Чья именно она, неизвестно, ходят только слухи, что одного из заводов. Во всяком случае обслуживать ее приезжают рабочие в робе. Я пробовал обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу и администрацию Дзержинского района. В диспетчерской приняли заявку на рассмотрение, а в администрации не ответили, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Виктор Миньков.
Корреспондент КП-Новосибирск отправила запрос в межрайонную природоохранную прокуратуру Новосибирска с просьбой провести проверку.
Река Каменка стала разноцветной.
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