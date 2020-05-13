«Вирус разрушил организм здорового мужика» : умер трубач оперного театра Павел Бурков, заразившийся COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T07:13:51+03:00

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В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Новосибирске умер трубач театра оперы и балета Павел Бурков. Он заразился коронавирусом. Об этом рассказал его друг Александр Савин.

— Паша умер вчера. Вирус разрушил весь организм здорового мужика. Он немного запустил болезнь. Мы настояли, чтобы его госпитализировали. Сначала был неясен диагноз. Когда привезли в инфекционную больницу №1, у него уже были забиты легкие. Его ввели в кому. Когда справились с вирусом, узнали, что от легких мало, что осталось, стали отказывать почки, — рассказал КП-Новосибирск Александр Савин. — Каждый старался сделать все, чтобы спасти ему жизнь. Не получилось. Страшно, вот так терять молодых еще людей. Вот я бы очень хотел, чтобы те, кто спокоен, как крокодил, и уверяет нас в том, что ничего страшного не происходит, запомнили на всю жизнь лицо Паши, который мог бы жить и жить.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Павла Буркова.

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