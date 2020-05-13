Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре

13 Май 2020 2020-05-13T06:48:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирский театр оперы и балета удивил горожан своей новой красочной подсветкой. Во вторник, 12 мая, его купол и стены заиграли разными цветами. Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял это на видео с высоты птичьего полета. Камера несколько раз облетела купол, запечатлев его со всех сторон.

— Она пока еще не готова полностью, цветовые схемы будут другие. Но ее возможности впечатляют, — рассказал фотограф в своем аккаунте “Инстаграма”.

КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала, что новую подсветку установили как раз к юбилею оперного театра. Ему исполнилось 75 лет.

— Сколько будет работать подсветка, пока неизвестно, — сообщила Анна Терешкова.

Согласно информации с сайта госзакупок, новое освещение обошлось театру в 400 миллионов рублей.

makhorov Подсветка оперного театра в Новосибирске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU