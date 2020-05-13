2020-05-13T06:48:52+03:00
Общество

Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре

Театр предстал в новом облике на свой 75-летний юбилей
Надежда РЫЖКИНА
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Театр переливается всеми цветами радуги. Фото: стоп-кадрТеатр переливается всеми цветами радуги. Фото: стоп-кадр
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Новосибирский театр оперы и балета удивил горожан своей новой красочной подсветкой. Во вторник, 12 мая, его купол и стены заиграли разными цветами. Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял это на видео с высоты птичьего полета. Камера несколько раз облетела купол, запечатлев его со всех сторон.

— Она пока еще не готова полностью, цветовые схемы будут другие. Но ее возможности впечатляют, — рассказал фотограф в своем аккаунте “Инстаграма”.

КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала, что новую подсветку установили как раз к юбилею оперного театра. Ему исполнилось 75 лет.

— Сколько будет работать подсветка, пока неизвестно, — сообщила Анна Терешкова.

Согласно информации с сайта госзакупок, новое освещение обошлось театру в 400 миллионов рублей.

makhorovmakhorov
Подсветка оперного театра в Новосибирске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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