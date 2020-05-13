Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре
Новосибирский театр оперы и балета удивил горожан своей новой красочной подсветкой. Во вторник, 12 мая, его купол и стены заиграли разными цветами. Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял это на видео с высоты птичьего полета. Камера несколько раз облетела купол, запечатлев его со всех сторон.
— Она пока еще не готова полностью, цветовые схемы будут другие. Но ее возможности впечатляют, — рассказал фотограф в своем аккаунте “Инстаграма”.
КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала, что новую подсветку установили как раз к юбилею оперного театра. Ему исполнилось 75 лет.
— Сколько будет работать подсветка, пока неизвестно, — сообщила Анна Терешкова.
Согласно информации с сайта госзакупок, новое освещение обошлось театру в 400 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU