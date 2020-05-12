В министерстве образования рассказали, когда для новосибирских школьников закончится учебный год

12 Май 2020 2020-05-12T14:57:52+03:00

В министерстве образования Новосибирской области рассказали, когда закончится учебный год в условиях пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В министерстве образования Новосибирской области рассказали, когда закончится учебный год в условиях пандемии. Для большинства школьников он завершиться до 29 мая. Для учеников 1-4 классов — до 25 мая, для 10 класса — до 5 июня.

— Обучение, как и ранее, пройдет в дистанционном формате. При этом сельские и малокомплектные школы смогут продолжить обучение в очной форме — с соблюдением необходимых санитарных норм, — цитирует министра образования региона Сергея Федорчука пресс-служба правительства Новосибирской области.

Отметим, что дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса школы могут организовать по трем моделям. Первая предполагает проходить образовательную программу только с помощью дистанционных технологий. Вторая предлагает учителям использовать не только дистанционные технологии, но и связываться с учениками с помощью почты, файлообменников и других различных мессенджеров. Третья модель обучения касается преимущественно для сельской местности и школ, где обучается мало детей. Для них допускается посещение школ, при соблюдении всех санитарных требований.

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