«Мы его постирали»: директор школы №26 рассказала, как на фасаде появился неправильный флаг

12 Май 2020 2020-05-12T08:09:01+03:00

В школе №26 повесили флаг вверх ногами. Фото: «АСТ-54»

Ошибку заметили, только после того, как снимок полотна появился в соцсети

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Во вторник, 12 мая, в соцсети опубликовали снимок флага РФ на фасаде школы №26 Новосибирска. Дело в том, что полосы на полотне были расположены неправильно, флаг перевернули.

— В режиме самоизоляции в администрации школы №26 Калининского района, похоже, забыли правильное расположение цветов на российском флаге, — написал автор снимка в паблике «АСТ-54».

Новосибирцы в комментариях не стали осуждать школу, они отметили, что скорее всего вышла ошибка.

КП-Новосибирск связалась с руководителем школы №26 Надеждой Федько.

— С флагом все абсолютно нормально. Он висит правильно, — ответил Надежда Николаевна. — Но я проверю. Утром не обратила внимание, как висит.

Спустя час директор школы рассказала, что полотно повесили вверх ногами.

— Да, на самом деле, флаг повесили неправильно. Мы уже все исправили. Полотно снимали, чтобы постирать, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Федько.

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