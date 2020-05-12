«Мы его постирали»: директор школы №26 рассказала, как на фасаде появился неправильный флаг
Во вторник, 12 мая, в соцсети опубликовали снимок флага РФ на фасаде школы №26 Новосибирска. Дело в том, что полосы на полотне были расположены неправильно, флаг перевернули.
— В режиме самоизоляции в администрации школы №26 Калининского района, похоже, забыли правильное расположение цветов на российском флаге, — написал автор снимка в паблике «АСТ-54».
Новосибирцы в комментариях не стали осуждать школу, они отметили, что скорее всего вышла ошибка.
КП-Новосибирск связалась с руководителем школы №26 Надеждой Федько.
— С флагом все абсолютно нормально. Он висит правильно, — ответил Надежда Николаевна. — Но я проверю. Утром не обратила внимание, как висит.
Спустя час директор школы рассказала, что полотно повесили вверх ногами.
— Да, на самом деле, флаг повесили неправильно. Мы уже все исправили. Полотно снимали, чтобы постирать, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Федько.
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