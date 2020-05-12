2020-05-12T06:57:06+03:00
Общество

«У нее была пневмония»: в Новосибирской области от коронавируса умерла женщина

Ей было 64 года
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса скончалась еще одна пациентка.От коронавируса скончалась еще одна пациентка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Новосибирской области от коронавируса умер еще один пациент. Это 64-летняя женщина.

— Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Всего за время эпидемии от COVID-19 скончались 16 пациентов, — сообщили в оперштабе. — Также за последние сутки заболели 55 человек. Общее количество случаев коронавируса на территории региона достигло 1226, в том числе 77 детей.

Напомним, большая часть пациентов, умерших от коронавируса была старше 60 лет, также среди скончавшихся новосибирцев мужчина и женщина, которым было около 30 лет. У всех у них были сопутствующие заболевания.

На данный момент в реанимации находятся 55 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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