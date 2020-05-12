«Там же ничего не останется»: сибирячку возмутил водитель внедорожника, ворующий песок с пляжа

12 Май 2020 2020-05-12T03:36:04+03:00

Женщина сделала замечание, но в ответ ее пытались убедить, что песка всем хватит

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Жительница Новосибирска рассказала, как во время утренней пробежки заметила на общественном пляже возле Обского моря внедорожник Mitsubishi. По ее словам, в машине сидел водитель, а двое его рабочих лопатами нагребали пляжный песок в мешки. Произошло все в микрорайоне ОбьГЭС.

— Я вежливо обратилась, чтобы он перестал насыпать песок, так как этот песок специально навезли на берег и сделали небольшой пляж. Мои дети ходят туда купаться и, если каждый будет брать для строительства мешки с песком, то от него ничего не останется, — рассказала женщина в группе «АСТ-54».

Но, по словам сибирячки, мужчина начал ее оскорблять и доказывать, что каждый год песок на пляже выкапывают драгами, поскольку его так много, что некуда девать. Понимая, что человек не собирается уезжать, женщина сняла все на видео и позвонила в полицию.

— Полицейский приехал и составил протокол. Позднее я связалась с участковым и, по его словам, мужчина купил песок, высыпал его на пляже и предоставил чеки. Но на пляже свежего песка, конечно же, не оказалось, —сетует женщина. К слову, многие подписчики паблика встали на сторону сибирячки.

Копают песок на пляже.

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