Покусились на Победу: в Новосибирске осудили организаторов паблика, призывавших пересмотреть итоги Великой Отечественной войны

11 Май 2020 2020-05-11T17:48:55+03:00

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В Новосибирске осудили организаторов одной из групп в соцсети «ВКонтакте», которые размещали в своем паблике экстремистские высказывания и порочили память о Великой Отечественной войне.

Претензий у правоохранителей к группе было немало. Их материалы содержали расистские высказывания, а также цитаты о том, что якобы итоги Второй мировой войны и итоги Великой Отечественной войны были искажены и сфальфицированы. Кроме того, по мнению авторов паблика, 9 мая нельзя считать праздником.

По решению Центрального районного суда, все ненадлежащие посты организаторы группы обязаны будут удалить.Правда, владельцы паблика в течение месяца могут обжаловать это решение.

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