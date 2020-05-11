2020-05-11T05:36:42+03:00
Общество

«Сын на седьмом небе от счастья»: соцсети скинулись на лекарство для мальчика с ДЦП, которому отказали в бесплатном препарате

Егору не только перечислили деньги и передадут лекарство, но и покатают на квадроцикле
Татьяна СОЛОВОВА
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Ольга и ее сын Егор. Фото: личный архив.Ольга и ее сын Егор. Фото: личный архив.
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История Ольги Головеевой и ее сына Егора, больного ДЦП, потрясла пользователей соцсетей. Напомним, когда мальчику было еще 1,5 года и врачи сказали о его диагнозе, их с мамой бросил отец. Пока женщина в одиночку боролась за здоровье сына, мужчина просто вычеркнул их из своей жизни. Он накопил 800 тысяч долга по алиментам, и почти их не платит.

А деньги семье нужны: на препараты для мальчика Ольга тратит до 10 тысяч в месяц. Одно из лекарств - глиатилин для уколов (применяется при проблемах с мозговым кровообращением, патологий со стороны сердечно-сосудистой системы и ЦНС) - Егору должны были выдать бесплатно. Но не выдали, а у семьи - каждая копейка на счету, одинокой маме он не по карману. После публикации КП-Новосибирск в ситуацию вмешались пользователи соцсетей:

- Я даже не ожидала, что у нас столько отзывчивых людей! Совершенно незнакомые люди перевели нам 5 тысяч рублей: это хватит не только на то, чтобы сейчас купить лекарство, но и на следующий курс. А еще одна девушка пообещала нам передать несколько упаковок самого препарата, - радуется Ольга.

А еще неравнодушный сибиряк пообещал исполнить давнюю мечту Егора - покатать его на квадроцикле.

- Сын на седьмом небе от счастья! Спасибо всем большое!, - благодарит Ольга.

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Женщина чудом не умерла во время родов: она винит врачей в том, что мальчик стал инвалидом, и пытается добиться бесплатного лекарства для него (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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