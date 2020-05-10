«Частичка победы в космосе»: космонавт доставил миниатюрное знамя на МКС

10 Май 2020 2020-05-10T19:41:01+03:00

Микроминиатюры Владимира Анискина, созданные в паямть о воинах-героях, впервые отправили в космос

Изменить размер текста: A A

Российский космонавт Иван Вагнер доставил мини-копию Знамени Победы на МКС. Уникальные работы к 9 мая создавал новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин из нитей копии настоящего Знамени Победы.

Мастер создал сразу 16 уникальных миниатюр к концу марта: это три Знамени Победы, девять Орденов Великой Отечественной войны I степени и четыре ордена Ушакова II степени.

Все микроминиатюры уместились в медальон.Фото со страницы космонавта Ивана Вагнера

На изготовление трех Знамен Победы и девяти орденов Великой Отечественной войны у Владимира Анискина ушло около трех месяцев. Размер миниатюрных орденов — 2 мм, они размещены на срезе рисового зернышка.

- Мои работы, сделанные к 75 летию Победы, находятся на Международной космической станции. Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал медальон с микроминиатюрами на фоне Земли и сделал об этом пост на своей страничке в соцсетях, - рассказал Владимир.

Ордена Великой Отечественной войны I степени самые маленькие в мире. ФОТО: предоставлено Владимиром Анискиным

Космонавту Ивану Вагнеру удалось пронести символы Победы на МКС в маленьком медальоне. Каждый из орденов уместился на срезе рисового зернышка, а на каждом зернышке написан номер ордена.

Ордена Ушакова II степени были изготовлены несколько лет назад. ФОТО: предоставлено Владимиром Анискиным

Подписчики космонавта порадовались такой патриотической акции к 9 мая.

-Здорово! Частичка победы в космосе!,- написала Ирина Кропивная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их нити — настоящие!»: сибиряк отправит мини-копии Знамени Победы в космос

Уникальные миниатюры Владимира Анискина могут попасть на МКС.(подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU