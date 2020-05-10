2020-05-10T19:00:18+03:00
Происшествия

«Какой недоумок это сделал?»: кота с откушенными лапами бросили возле остановки

Волонтеры пытались его спасти, но не смогли
Никита МАНЬКО
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Прохожие пытались покормить умирающего кота, вместо того, чтобы везти в клинику.ФОТО: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"Прохожие пытались покормить умирающего кота, вместо того, чтобы везти в клинику.ФОТО: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"
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Трагедия с домашним котом случилась на улице Киевской в Искитиме, недалеко от автобусной остановки. Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» нашли животное без задних лап на земле и опубликовали пост с просьбой о помощи в соцсетях. Спустя 3 часа кота забрали зоозащитники, но не смогли ему помочь.

Волонтеры отвезли животное в ветклинику. У кота не было задних лап, было разорвано брюхо: предположительно, травмы появились после укуса. Ветеринары пытались его спасти, но безуспешно: за сутки началось заражение крови.

— Место, где находился кот, мы нашли по остаткам корма на земле. Простите меня за грубость, но какой недоумок кормил половину кота и на что надеялся? Надо было хватать животное и везти на эвтаназию, чтоб не мучался. Вместо этого кота перенесли в тенек, видимо, чтобы он там отлежался, отрастил лапы, — негодует зоозащитница Татьяна Иванова, — Прости нас, хвостик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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