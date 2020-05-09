2020-05-09T14:19:02+03:00
Общество

«Врачи сейчас, как на войне»: музыканты исполнили песню о медиках, борющихся с коронавирусом

Новосибирские исполнители уверены, что сейчас работу врачей нельзя оставлять без внимания
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские музыканты в условиях самоизоляции решили записать свою версию песни «Люди в белых халатах».Новосибирские музыканты в условиях самоизоляции решили записать свою версию песни «Люди в белых халатах».Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Новосибирские музыканты в условиях самоизоляции решили записать свою версию песни «Люди в белых халатах». По словам исполнителей, эта композиция, посвященная врачам, сейчас не менее актуальна, чем была 75 лет назад.

— Сама идея возникла во время размышления обо всей той ситуации, которая сейчас происходит. Можно сказать, что сейчас идет «война» с врагом под названием Covid19. И она — мирового масштаба. А врачи сейчас находятся как раз на переднем фронте. И, конечно же, их работу нельзя оставлять без внимания. Вообще, подобные работы уже есть в сети, я посмотрел несколько примеров, когда писал аранжировку. Но я все равно решил, что буду записывать. Ведь вся суть этой акции заключается не в том, чтобы просто спеть, а в том, чтобы поделиться своими чувствами и эмоциями, — рассказал КП-Новосибирск джазовый вокалист Сергей Архипов.

В акции приняли участие новосибирские джазовые исполнители и музыканты из Новосибирской Филармонии.

Новосибирские музыканты исполнили песню, посвященную медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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