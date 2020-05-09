2020-05-09T12:28:04+03:00
Общество

«Выходили на балкон семьями»: новосибирцы спели «День Победы» вместе с военным оркестром

Некоторые люди вышли на свои балконы с различной тематической атрибутикой
Алена КУЛЕШОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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В Академгородке жители дома по улице Иванова 37А спели несколько песен военных лет вместе с оркестром. Фото: кадр из видеоВ Академгородке жители дома по улице Иванова 37А спели несколько песен военных лет вместе с оркестром. Фото: кадр из видео
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Отметить День Победы в стандартном формате в этом году в Новосибирске не удалось из-за вспышки коронавируса. Однако сибиряки не унывают и находят новые нестандартные идеи празднования. К примеру, в Академгородке жители дома по улице Иванова 37А смогли спеть несколько песен военных лет вместе с оркестром Центрального военного округа.

— В Академгородке военный оркестр исполнил несколько песен военных лет для местных жителей. Люди выходили на балконы целыми семьями, чтобы поучаствовать в этой акции. Больше всего эмоций у всех конечно же вызвала знаменитая песня «День Победы». Ее новосибирцы пели буквально хором: ведь слова известны всем с самого детства, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.

Заметно, что некоторые сибиряки вышли на свои балконы с различной тематической атрибутикой: воздушными шарами, российскими флагами, фотографиями ветеранов.

Новосибирцы спели День Победы вместе с военным оркестром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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