9 Май 2020 2020-05-09T09:59:22+03:00

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Несколько десятков новосибирцев вышли на шествие «Бессмертного полка» несмотря на режим самоизоляции и запрет на проведение массовых мероприятий. По словам очевидцев, среди собравшихся было много пожилых людей.

— Несколько десятков человек сегодня прошли строем с плакатами «Бессмертного полка» и другими праздничными атрибутами по Красному проспекту, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54».

Однако этот поступок новосибирцев пришелся по вкусу не всем. Автор видео, появившегося в паблике, возмущена тем, что люди так открыто нарушают режим самоизоляции. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что полицейские сегодня проводят со всеми гражданами профилактические беседы:

— Сегодня сотрудники полиции работают во всех районах Новосибирска. Что касается таких сборов людей, то полицейские подходят к ним с предупреждениями и проводят с людьми профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции и соблюдения всех мер предосторожности. В частности — соблюдения дистанции. В основном, все граждане относятся с пониманием к этому и прислушиваются к рекомендациям, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Десятки новосибирцев вышли на шествие Бессмертного полка , несмотря на запреты.

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