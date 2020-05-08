Новосибирский художник проиллюстрировал книгу к 75-летию Победы

8 Май 2020 2020-05-08T11:20:56+03:00

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Стихи новосибирских поэтов проиллюстрировал художник-фронтовик Вениамин Чебанов, в этом году отмечающий 95-летний юбилей. Осенью 2020 года в Новосибирском метрополитене планируют запустить поезд с репродукциями его картин.

Презентация издания шла несколько дней на разных площадках Новосибирска: в региональном парламенте, областной библиотеке и реготделении партии «Единая Россия», при поддержке которого и была издана эта книга.

Первый замсекретаря областной «ЕР», вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов отметил, что на его памяти такого масштабного издания еще не было и книга заслуживает того, чтобы ее включили в школьную программу.

- Нам повезло, что в Новосибирской области есть такие поэты, а художник является олицетворением героизма фронтового поколения. Все его картины, которые вошли в книгу, пронизаны прежде всего любовью к человеку, к солдату-победителю, к труженику тыла, к нашему народу, области и городу, - отметил Андрей Панферов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

И. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поблагодарил авторов издания за вклад, который они внесли в празднование 75-летия Великой Победы.

- Спасибо авторам за идею и за их труд. А Вениамину Карповичу желаю крепкого здоровья. Кроме того, с начала этого года дан старт областным выставкам картин художника. А в сентябре собираемся запустить поезд в метро с картинами Вениамина Чебанова, - поделился планами Юрий Зимняков.

Напомним, что издание «Живем и помним» вышло тиражом 5 тысяч экземпляров: книги подарят участникам Великой Отечественной войны и безвозмездно передадут в муниципальные и сельские библиотеки области.