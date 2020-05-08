Колокольный звон лечит тело и душу

8 Май 2020 2020-05-08T10:50:19+03:00

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Колокольный звон, в первую очередь, всегда был средством привлечения внимания. Но, кроме того, этот звон наделялся и мистическим значением – считался способом воздействия на душу человека. Такой точки зрения придерживались язычники. Позже колокол вошел в традицию богослужения. И теперь колокольный звон имеет самые разные виды – набат, зазвонный, трезвон. Колокол может давать различную информацию, например, сообщать о радостных вестях. И на разные церковные праздники мы можем услышать самые разнообразные колокольные мелодии. Кроме того, православные люди верят, что красивый и мелодичный звон оказывает самое благоприятное воздействие на здоровье человека. В Новосибирске во многих храмах есть школы звонарей, где каждый желающий может овладеть искусством колокольного звона.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"