2020-05-08T10:50:19+03:00
Общество

Колокольный звон лечит тело и душу

Как появилась традиция колокольного звона и что она означает сегодня
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Колокольный звон, в первую очередь, всегда был средством привлечения внимания. Но, кроме того, этот звон наделялся и мистическим значением – считался способом воздействия на душу человека. Такой точки зрения придерживались язычники. Позже колокол вошел в традицию богослужения. И теперь колокольный звон имеет самые разные виды – набат, зазвонный, трезвон. Колокол может давать различную информацию, например, сообщать о радостных вестях. И на разные церковные праздники мы можем услышать самые разнообразные колокольные мелодии. Кроме того, православные люди верят, что красивый и мелодичный звон оказывает самое благоприятное воздействие на здоровье человека. В Новосибирске во многих храмах есть школы звонарей, где каждый желающий может овладеть искусством колокольного звона.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Традиция колокольного звона: Как появилась традиция колокольного звона и что она означает сегодня.

Еще больше материалов по теме: «Живые традиции»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирский художник проиллюстрировал книгу к 75-летию Победы
Сергей Меняйло о продлении режима самоизоляции: «На пик мы еще не вышли»
Колокольный звон лечит тело и душу
«Поднялись в люльке автокрана»: сибиряки спели песни военных лет у окон ветеранов
«Даже дети сражались как герои»: истории подвигов советских воинов – в праздничном спецвыпуске «Комсомолки»
«Она лежит на асфальте и не двигается»: в Новосибирске иномарка сбила пенсионерку
2-ую Станционную обещают сдать к сентябрю
«Их заменили»: главврач Татарской ЦРБ прокомментировал ситуацию с неправильными флагами
В Новосибирске в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом
«Потом с мылом умывался»: сибиряк испугался врачей в лифте
«Вонь, обгажены шторы»: сибирячка опозорила модель с красивым «Инстаграмом», снимавшую у нее квартиру
В Новосибирске посадили саженец легендарного «Тополя Победы», уцелевшего в ходе Сталинградской битвы
Новый рекорд: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразилось 73 человека
Итоги апреля: криминогенная обстановка ухудшилась
«Обещали работу, а загнали в долги»: сотрудница банка с подругой обманула новосибирцев на миллион рублей
Все тарифы«Вызов» за один рубль от «Ростелекома»
«Страшно мимо идти»: сибирячку напугали мужчины, спящие на земле среди мусора у ГПНТБ
«Отобрали серьги и 800 рублей»: двое мужчин у гаражей напали на 40-летнюю женщину
Штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
«Воняло, повсюду — тараканы»: из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора
В Новосибирске проведут дезинфекцию: рассказываем где и когда
«Там опасно ходить»: в Новосибирске таксист сбил женщину
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Тайцы раздают нам бесплатную еду»: застрявшие в Таиланде туристы рассказали о том, как они переживают карантин вдали от дома
В Новосибирске открыли новый инфекционный госпиталь на 190 мест
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 949 человек
«Это вообще борщ полный»: солистка «Вороваек» раскритиковала клип жены полицейского, спевшей про АУЕ
В Новосибирской области было выписано 22 пациента, выздоровевших от коронавируса