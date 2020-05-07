2020-05-07T14:49:39+03:00
Общество

«Это просто позорище»: на больницу под Новосибирском вместо российского флага повесили немецкий триколор

Цвета в нем те же, что и в российском флаге, но расположены они в другом порядке
Галина СИМОНОВА
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На одном из зданий Центральной районной больнице в Татарске появились флаги с «неправильным» триколором. Фото: "Инцидент Новосибирск"На одном из зданий Центральной районной больнице в Татарске появились флаги с «неправильным» триколором. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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На одном из зданий Центральной районной больнице в Татарске появились флаги с «неправильным» триколором. Цвета в нем те же, что и в российском, но вот расположены они не в том порядке. Флаг с такой расцветкой когда-то был у древнего германского Княжества Шаумберг-Липпе.

— Вот такие флаги повесили на здании больницы в городе Татарск Новосибирской области, — написали сибиряки в паблике «Инцидент Новосибирск». — Просто ужас, как так можно?

Получить оперативный комментарий от самой больницы на момент публикации материала не удалось. Однако местные жители говорят, что уже сегодня флаги сменили на правильные. Тем не менее, в соцсетях этот инцидент обсуждать не перестают:

— И так сойдет!

— Это просто позорище.

— Как можно было так перепутать цвета? — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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