На стройплощадке ЖК «Акация на Ватутина» открылся офис продаж

7 Май 2020 2020-05-07T08:34:44+03:00

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- Мы приглашаем наших клиентов и партнеров в новый просторный и комфортный офис на строительной площадке, чтобы они могли получить подробную консультацию о жилом комплексе ЖК «Акация на Ватутина», оценить масштаб строительства и местоположение объекта, - рассказали в пресс-службе девелоперской компании «Акация».

В апреле были открыты продажи (секций №1 и №2) трехсекционного 17-этажного многоквартирного дома №1 жилого комплекса «Акация на Ватутина». Стоимость квартир начинается от 1,5 млн. Всего ЖК будет состоять из шести панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии строительства.В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса - остановка «Лыжная база», с которой ходит 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за шесть минут), а в трех минутах езды в другую сторону - ТРЦ МЕГА с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

Фото предоставлено Отделом продаж ЖК «Акация на Ватутина».

Справка «КП»

«Акация» - новый бренд панельного домостроения на рынке недвижимости Новосибирска в сегменте «доступное жилье». Компания располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным месторасположением. Сейчас у застройщикадва проекта в активной стадии строительства: ЖК «Акация на Ватутина» и 17-этажный многоквартирный дом «Акация на Красногорской», также один объект находится в разработке.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

тел. +7 (383) 258-77-44

ул. Ватутина, 90 стр.

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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