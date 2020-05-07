В Новосибирске умерла 29-летняя пациентка с коронавирусом: в минздраве рассказали о ней
В четверг, 7 мая, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о умершей от коронавируса 29-летней женщины.
— У нее было хроническое заболевание легких, а также почечная недостаточность, — сообщила Лариса Позднякова.
Также главный инфекционист региона отметила, что ежедневно в реанимации находится 25-30 человек. По словам Ларисы Поздняковой, все эти люди в тяжелом состоянии. Треть из них нуждается в аппарате ИВЛ.
Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умерли 12 человек. Большая часть это люди старше 60 лет, двоим до 50 лет и двоим пациентам было около 30 лет. Почти у всех у них были сопутствующие заболевания.
На данный момент в регионе выявлено 809 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU