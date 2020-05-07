2020-05-07T07:17:19+03:00
Происшествия

ГВАРДИЯ рекомендует проверить исправность кнопок тревожной сигнализации!

Накануне длительных выходных Агентство Безопасности ГВАРДИЯ рекомендует своим клиентам проверить работоспособность кнопки тревожной сигнализации (КТС)
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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КТС, или тревожная кнопка - это устройство, позволяющее оперативно вызвать группу быстрого реагирования в случае возникновения угрозы безопасности. Кнопка может быть стационарной или носимой, выполненной, например, в виде брелока. При нажатии на кнопку сигнал поступает оперативному дежурному, который направляет на объект ближайшую группу быстрого реагирования.

Мы рекомендуем не реже одного раза в неделю проверять работоспособность КТС, ведь этот технический прибор должен быть исправен всегда!

Для проверки необходимо позвонить в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ по телефону (383) 2-990-890 и сообщить оперативному дежурному адрес объекта и контрольную информацию для идентификации. После этого дежурный попросит вас нажать тревожную кнопку и сразу же сообщит, поступил ли сигнал.

При выявлении неисправности КТС для ее устранения будет немедленно направлен технический специалист ГВАРДИИ.

Всегда держите тревожную кнопку под рукой и при малейшем подозрении на угрозу нажимайте ее!

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