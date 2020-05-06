«Мне поставили капельницу»: фельдшер, пожаловавшаяся на равнодушие врачей в госпитале, рассказал, что изменилось после ее видеообращения

6 Май 2020 2020-05-06T11:59:58+03:00

Фельдшер пожаловалась на то, что в госпитале для ветеранов, где лежат больные с коронавирусом, не оказывают медпомощь. Фото: стоп-кадр

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В среду, 6 мая, фельдшер из Новосибирска Елена Титова рассказала КП-Новосибирск, что после ее видеообращения, в котором она пожаловалась на равнодушие врачей в госпитале ветеранов, к ней стали относиться лучше. В больницу она попала с положительным результатом на коронавирус, но болезнь протекает у нее бессимптомно.

— Сегодня у нас был инфекционист. Она меня осмотрела, послушала, поинтересовалась, как здоровье — на этом все. Говорят, инфекционист приезжает три раза в неделю, но я вижу ее второй раз. Может, потому что были праздники. Врач делает обход ежедневно, ровно на две минуты заходит в палату, — рассказала фельдшер КП-Новосибирск.

А еще медику страдающему мигренями поставили капельницу, чтобы облегчить ее самочувствие.

Напомним, фельдшер жаловалась, что страдает мигренями, периодически у нее пропадает зрение, мучает тошнота и рвота. Ей показано стационарное лечение два раза в год и внутривенные капельные инъекции. Но врачи почему-то не захотели поставить капельницу, когда она попросила.

Кстати, в минздраве также отреагировали на обращение женщины.

— Пациентка, записавшая видеообращение, и ее родственники в течение нескольких дней требовали отпустить женщину домой, несмотря на положительные результаты тестов, или допустить в ее палату членов семьи. Получив отказ, они пообещали отомстить и устроить скандал, — рассказали в региональном минздраве. — До тех пор, пока в медучреждениях региона достаточно мест для изоляции бессимптомных пациентов и пациентов с легким течением заболевания, порядок госпитализации меняться не будет. Министерство здравоохранения Новосибирской области считает в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции амбулаторное наблюдение за такими пациентами менее безопасным, чем наблюдение в условиях стационара.

Елена Титов утверждает, якобы она не собиралась мстить, она только хотела обратить внимание на пациентов, чтоб медики к ним относились внимательнее.

Фельдшер пожаловалась на равнодушие врачей в госпитале.

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