«Схватил за шею и зажал рот»: двое парней напали на администратора в клубе и отобрали 15 тысяч рублей

6 Май 2020 2020-05-06T07:10:43+03:00

Все свои деньги они проиграли в автоматах, но с пустыми руками уходить не захотели

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В Новосибирске под суд пойдут преступники, которые напали на администратора интернет-клуба в Железнодорожном районе. Все произошло в июне 2019 года. Два молодых человека проиграли много денег в игровых автоматах, но не захотели уходить с пустыми руками.

— 21-летний гражданин Узбекистана вместе с неустановленным вторым лицом предварительно сговорились и напали на девушку-администратора клуба. Один преступник схватил ее сзади за шею и зажал рот рукой, чтобы девушка не сопротивлялась. Второй в это время подошел к ее сумке и вытащил оттуда 14800 рублей. Злоумышленники скрылись, деньги потратили на свои нужды, — сообщила КП-Новосибирск прокуратура Железнодорожного района Новосибирска.

Как пояснил КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз, обвиняемый из Узбекистана во всем признался.

— Известно, что гражданин холост, детей нет. На родине в Узбекистане о нем отзываются хорошо. На учете в психиатрических и наркодиспансерах парень также не состоит. Со вторым соучастником знаком не был, — добавил Андрей Мороз.

В отношении мужчин завели уголовное дело по статье «Разбой». Заместитель прокурора Железнодорожного района вынес обвинительное заключение. Уголовное дело сейчас направлено в суд.

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