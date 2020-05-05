2020-05-05T11:52:20+03:00
Общество

25 сантиметров смущения: новосибирец нашел гриб-гигант

Студент обнаружил его в поселке Юный Ленинец
Никита МАНЬКО
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Грибник нашел такой сморчок впервые за 20 лет. Фото: предоставлено Ильей Песчинским.Грибник нашел такой сморчок впервые за 20 лет. Фото: предоставлено Ильей Песчинским.
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Студент магистратуры НГТУ Илья Песчинский отправился за грибами в поселок Юный Ленинец. И совсем не ожидал, что наткнется на очень нескромную находку:

- За 20 лет такой экземпляр мне попался впервые. Обычно сморчок достигает в длину 15 см, но ножка этого гриба оказалась длиной в 20 см. Сам гриб вместе со шляпкой достигает 25 см в длину, - заверил КП-Новосибирск Илья. - Вообще из-за теплой весны грибной сезон наступил рано - 24 апреля, обычно грибы вырастают к 5-9 мая.

Участники форума «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» «ВКонтакте» рассказали, что трофей Ильи - необычная находка. И поделились, что лучше искать сморчки за городом - в районе села Плотниково, села Репьево, в Караканском бору и в селе Локти Мошковского района. Кстати, многие эти места сам Илья знает:

- Я собираю грибы с самого детства - у нас это семейная традиция. Для того, чтобы узнать грибы, места их сбора, способы приготовления и так далее - нужно потратить минимум лет 10, а вообще каждый год ты учишься чему-то новому, - поделился сибиряк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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