В мэрии прокомментировали, состоятся ли выпускные 2020 в Новосибирске
Во вторник, 5 мая, стало известно, состоятся ли выпускные 2020 в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказали в мэрии города.
— Все отменено. Мы ждем 12 мая, тогда скажут, как потом в городе состоятся мероприятия. Пока что знаем, что в конце мая никаких последних звонков не будет. Насчет июня точно ничего не известно, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.
Министр образования Сергей Федорчук также сказал, что говорить о праздниках после окончания школы пока что рано — никаких указаний от федерального минобра пока что не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU