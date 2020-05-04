В Новосибирской области еще два ребенка заболели коронавирусом
Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу дает новые данный по заболеваемости коронавирусом. На 10 часов утра 4 мая в регионе выявлен 61 новый заболевший. Среди них двое детей. Таким образом, в Новосибирской области 28 детей с диагнозом коронавирус. Кроме того несколько десятков детей попали в больницу с подозрением на опасное заболевание.
- В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, - сообщают в оперативном штабе.
Отметим, что на данный момент в регионе насчитывается 681 человек с коронавирусом, 150 человек уже выписано.
КП-Новосибирск также опубликовала карту распространения вируса по региону. За последние сутки коронавирус появился на территории еще одного района – Маслянинского.
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ИСТОЧНИК KP.RU