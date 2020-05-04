В Новосибирской области еще два ребенка заболели коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T07:17:03+03:00

В Новосибирске еще двое детей госпитализированы с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В целом на территории региона 28 детей с подтвержденным диагнозом

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Оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу дает новые данный по заболеваемости коронавирусом. На 10 часов утра 4 мая в регионе выявлен 61 новый заболевший. Среди них двое детей. Таким образом, в Новосибирской области 28 детей с диагнозом коронавирус. Кроме того несколько десятков детей попали в больницу с подозрением на опасное заболевание.

- В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, - сообщают в оперативном штабе.

Отметим, что на данный момент в регионе насчитывается 681 человек с коронавирусом, 150 человек уже выписано.

КП-Новосибирск также опубликовала карту распространения вируса по региону. За последние сутки коронавирус появился на территории еще одного района – Маслянинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU