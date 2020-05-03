«К ИВЛ подключили двоих»: в Новосибирской области выявили еще 51 больного коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T08:23:43+03:00

За последние сутки в Новосибирской области выявили 51 больного коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщил оперштаб правительства региона

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В воскресенье, 3 мая, стало известно еще о 51 зараженном коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе.

— В регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 — дети. 109 человек выздоровели, 7 скончались, — сообщает оперштаб.

Также к аппарату ИВЛ подключены 9 пациентов, всего в отделениях реанимации — 37 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 671, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую и 1 пациент — в Маслянинскую.

Напомним, за последняя время скончались два пациента, оба мужчины. Одному было 73 года, второму — 32. У обоих были сопутствующие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU