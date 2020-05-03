Стали известны подробности исчезновения 10-летнего мальчика в Бердске

3 Май 2020 2020-05-03T07:18:04+03:00

Он пропал со двора почти сутки назад

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В Бердске 10-летний Сергей Леонтьев отпросился у мамы на прогулку. Он вышел во двор вместе с самокатом, спустя час там его уже не было. Мальчик исчез в субботу, 2 мая.

— Мальчик очень любит самокаты. В день пропажи папа подарил ему самокат. Несмотря на режим самоизоляции, он отпросился у мамы на прогулку. Ему разрешили на час. Выехал на самокате во двор. Когда мама решила проверить, ребенка во дворе не было, на телефон он тоже не отвечал. После 20.00 телефон вообще оказался отключен. У нас на месте работают автономные группы. На горячую линию сообщают, что ребенка видели вместе с самокатом в Бердске вчера. Сейчас мы пытаемся понять, что произошло с ребенком, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Также поисковики сообщили, что семья благополучная и ранее ребенок из дома не убегал.

Приметы ребенка: рост 140 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые, короткие.

Сергей Леонтьев был одет в светло-голубую толстовку, синие брюки с цифрой на левой штанине, синие кеды с белой подошвой. Также при нем была серая поясная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 2 мая 2020 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU