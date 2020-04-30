Парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске: что покажут и в какое время начнется
Из-за вспышки коронавируса привычные мероприятия в День Победы пришлось отменить, но все-таки одно из них состоится: в Центральном военном округе заявили, что пройдет парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске. Вот, что увидят горожане:
- Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, - перечисляют военные. - Всего воздушных судов будет 10.
Сейчас идет подготовка к параду военной авиации:
- Военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов, - пояснили в Центральном военном округе.
Время, когда именно начнется парад, на данный момент неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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