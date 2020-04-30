Новосибирцы участвуют во Всероссийской акции «Окна Победы»

30 Апр 2020 2020-04-30T11:24:49+03:00

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Жители Новосибирской области скажут спасибо ветеранам Великой Отечественной войны необычным способом. Соблюдая режим самоизоляции, новосибирцы украсят свои окна рисунками о Победе или словами благодарности. Областной Центр патриотического воспитания предлагает всем участникам сфотографировать свое окно памяти и опубликовать с хештегом #Окна_Победы в социальных сетях.

- Акция будет проходить с 1 по 9 мая с соблюдением всех мер безопасности и в соответствии с эпидемической ситуацией в регионе, - сообщают в центре патриотического воспитания Новосибирской области.

Организаторы также приветствуют публикации видео самого процесса украшения окна в честь Победы. Во время рисования участники могут рассказать, что значит для их семьи 9 Мая, поделиться воспоминаниями о своих бабушках и дедушках, об их участии в Великой Отечественной войне. Семьи, у которых сохранились награды и письма предков, также могут показать их в своем ролике для соцсетей. А чтобы его увидели как можно больше людей, следует указать хештег #Окна_Победы.

Фото предоставлено ГКУ Центр Патриотического Воспитания.

Если вы пока не придумали, чем украсить окно в честь праздника, то идеи и помощь можно найти на сайте год2020.рф. А на странице проекта год2020.рф/окнапобеды размещено описание акции, также есть возможность скачать изображения для печати и дальнейшего самостоятельного творчества, используя их как аппликации или трафареты.

Что можно нарисовать на окне?

Ребенок может самостоятельно или вместе с родителями проиллюстрировать эпизод об участии своих бабушек и дедушек в ВОВ либо создать изображение по мотивам просмотренного фильма или прочитанной книги о военном времени, а также украсить свое окно символом Победы - это могут быть салют, гвоздики, георгиевская ленточка или журавли.