«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта

29 Апр 2020 2020-04-29T08:52:32+03:00

Специалисты предполагают, что из него хотели делать алкоголь

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В Новосибирске сотрудники Росалкогольрегулирования вместе с УФСБ обнаружили 25 тысяч тонн с этиловым спиртом. Склад располагался на улице Богдана Хмельницкого.

Документов, которые могли бы подтвердить легальность производства и оборота, не было. В ЕГАИС спирт также не был зарегистрирован.

На этикетках значилось, что спирт нужен для приготовления лекарств. Однако в ведомстве пояснили, что, скорее всего, он предназначался не для больниц.

Специалисты полагают, что спирт хотели использовать подпольные торговцы. Фото: ФСРАР

— Куда предназначалась эта продукция и откуда попала на этот склад, предстоит узнать в ходе административного расследования. По опыту контрольных мероприятий, которые проводят по всей стране, можно сказать, что, как правило, такую продукцию используют бутлегеры для нелегального производства алкоголя. Информация на этикетке не всегда совпадает с тем, что происходит на самом деле, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в Росалкогольрегулировании.

Сейчас образцы спирта передали на экспертизу, а все остальное — изъято и передано компании «Росспиртпром». Проводится административное расследование.

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