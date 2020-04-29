2020-04-29T08:52:32+03:00
Общество

«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта

Специалисты предполагают, что из него хотели делать алкоголь
Надежда РЫЖКИНА
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На новосибирском складе нашли 25 тысяч тонн нелегального спирта. Фото: ФСРАРНа новосибирском складе нашли 25 тысяч тонн нелегального спирта. Фото: ФСРАР
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В Новосибирске сотрудники Росалкогольрегулирования вместе с УФСБ обнаружили 25 тысяч тонн с этиловым спиртом. Склад располагался на улице Богдана Хмельницкого.

Документов, которые могли бы подтвердить легальность производства и оборота, не было. В ЕГАИС спирт также не был зарегистрирован.

На этикетках значилось, что спирт нужен для приготовления лекарств. Однако в ведомстве пояснили, что, скорее всего, он предназначался не для больниц.

Специалисты полагают, что спирт хотели использовать подпольные торговцы. Фото: ФСРАР

Специалисты полагают, что спирт хотели использовать подпольные торговцы. Фото: ФСРАР

Куда предназначалась эта продукция и откуда попала на этот склад, предстоит узнать в ходе административного расследования. По опыту контрольных мероприятий, которые проводят по всей стране, можно сказать, что, как правило, такую продукцию используют бутлегеры для нелегального производства алкоголя. Информация на этикетке не всегда совпадает с тем, что происходит на самом деле, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в Росалкогольрегулировании.

Сейчас образцы спирта передали на экспертизу, а все остальное — изъято и передано компании «Росспиртпром». Проводится административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта
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