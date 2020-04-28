2020-04-28T12:54:53+03:00
Общество

«Скорачи» по 6 часов могут в очереди простоять»: медики жалуются на «пробку» возле 11 больницы

Из-за этого пациенты, больные коронавирусом, вынуждены ждать врачей
Ульяна ДЖАНКОВА
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У больницы №11 очередь из машин «скорой помощи». Фото: prawdaroobУ больницы №11 очередь из машин «скорой помощи». Фото: prawdaroob
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Новосибирский фельдшер скорой помощи Сергей Комлев рассказал о том, что медики и пациенты вынуждены часами стоять в очереди у больницы№11, перепрофилированной под инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Он приводит пример: вчера одна бригада смогла привезти всего двух больных коронавирусом, потому что с одним пациентом медики прождали в очереди пять часов, со вторым — семь. Пациенты возмущены: кто-то в туалет хочет, кто-то голоден.

— Очередь в 11 ГКБ. 19 бригад. Сегодня, 27 апреля. То есть, все covid-бригады стоят, а вызовы висят. Это я снова про увеличение количества covid-бригад. К слову, в данном ЛПУ пациентов принимают ну очень долго. Возможно, дело в количестве персонала приемного отделения? Как бы там ни было, а «скорачи» по 6 часов могут легко в очереди простоять. А то и больше. Так еще и после госпитализации пациента автомобиль СМП должен быть дезинфицирован, а это еще время, — написал в своем аккаунте в Инстаграме фельдшер.

Так медики и пациенты ждут по шесть часов. Фото: prawdaroob

Так медики и пациенты ждут по шесть часов. Фото: prawdaroob

КП-Новосибирск Сергей Комлев также рассказал, что ночью в очереди стояли 23 машины «скорых». В режиме ожидания пребывают и те, кто вызвал медиков для того, чтобы его госпитализировали.

— Вы даже не представляете, какое возмущение от пациентов, — говорит Комлев.

По словам фельдшера, пациенты крайне возмущены. Фото: prawdaroob

По словам фельдшера, пациенты крайне возмущены. Фото: prawdaroob

Одну причину «пробки» фельдшер видит в том, что коронавирусных бригад мало, а вторую в приемном покое больницы №11, возможно там не справляются с колоссальной нагрузкой. Ведь каждого человека нужно принять и оформить.

КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой разъяснить, почему у больницы №11 «скорые» вынуждены стоять в очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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