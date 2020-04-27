На границе Новосибирской области и Алтайского края вводят пропускной режим

27 Апр 2020 2020-04-27T13:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропускной режим вводят на границе Алтайского края и Новосибирской области. Об этом сообщил Губернатор Виктор Томенко на аппаратном совещании Правительства Алтайского края, которое состоялось 27 апреля.

Пропускные пункты будут оборудованы на всех дорогах межрегионального значения для всех, кто захочет въехать в Алтайский край или выехать из него.Такое решение накануне майских праздников было принято неспроста. В период выходных, многие жители соседних регионов выбирают Алтайский край и Республику Алтай как место для отдыха. Тем не менее, распространение коронавирусной инфекции в регионе продолжается.

— Пока что считаем, сколько народа в край едет, сколько выезжает из края. Контроль будет вестись выборочный. Изучаем цели въезда, смотрим документы. С 1 мая введем более жесткие меры — по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать, — цитирует Виктора Томенко Официальный сайт Алтайского края.

Губернатор также отметил, что на пропускных пунктах будут присутствовать не только сотрудники ГИБДД, но и сотрудники Роспотребнадзора, представители Росгвардии и органов местного самоуправления, а также полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU