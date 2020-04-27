«Борислава летит с нами»: туристы вывезли из Въетнама в Россию утку
В понедельник, 27 апреля, в аэропорту «Толмачево» приземлится чартер с российскими туристами, которых вывезли из Въетнама. Всего на борту будет 182 человека: 129 из них летят до Новосибирска, а 53 – до Иркутска.
Хозяйка выложила фото билетов. Фото: соцсети.
Кроме туристов, на борту летит и необычная пассажирка – утка Борислава. Как пишет ее хозяйка в «Инстаграме», приобрела ее девушка на рынке в Нячанге. И не стала ее оставлять во Въетнаме.
Утку хозяева купили на рынке. Фото: соцсети.
- Утя с нами летит в Россию: она чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца- написала ее хозяйка в соцсетях и приложила фото ветеринарного паспорта птицы и билетов.
Для птицы сделали международный паспорт. Фото: соцсети.
Рейс с Бориславой и ее хозяйкой приземлится в Новосибирске вечером в понедельник, 27 апреля.
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