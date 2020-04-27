2020-04-27T11:21:55+03:00
Общество

«Борислава летит с нами»: туристы вывезли из Въетнама в Россию утку

Рейс с пернатой пассажиркой приземлится в Новосибирске 27 апреля
Татьяна СОЛОВОВА
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Хозяева забрали Бориславу в Россию. Фото: соцсети.Хозяева забрали Бориславу в Россию. Фото: соцсети.
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В понедельник, 27 апреля, в аэропорту «Толмачево» приземлится чартер с российскими туристами, которых вывезли из Въетнама. Всего на борту будет 182 человека: 129 из них летят до Новосибирска, а 53 – до Иркутска.

Хозяйка выложила фото билетов. Фото: соцсети.

Хозяйка выложила фото билетов. Фото: соцсети.

Кроме туристов, на борту летит и необычная пассажирка – утка Борислава. Как пишет ее хозяйка в «Инстаграме», приобрела ее девушка на рынке в Нячанге. И не стала ее оставлять во Въетнаме.

Утку хозяева купили на рынке. Фото: соцсети.

Утку хозяева купили на рынке. Фото: соцсети.

- Утя с нами летит в Россию: она чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца- написала ее хозяйка в соцсетях и приложила фото ветеринарного паспорта птицы и билетов.

Для птицы сделали международный паспорт. Фото: соцсети.

Для птицы сделали международный паспорт. Фото: соцсети.

Рейс с Бориславой и ее хозяйкой приземлится в Новосибирске вечером в понедельник, 27 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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