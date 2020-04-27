«Борислава летит с нами»: туристы вывезли из Въетнама в Россию утку

27 Апр 2020 2020-04-27T11:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 апреля, в аэропорту «Толмачево» приземлится чартер с российскими туристами, которых вывезли из Въетнама. Всего на борту будет 182 человека: 129 из них летят до Новосибирска, а 53 – до Иркутска.

Хозяйка выложила фото билетов. Фото: соцсети.

Кроме туристов, на борту летит и необычная пассажирка – утка Борислава. Как пишет ее хозяйка в «Инстаграме», приобрела ее девушка на рынке в Нячанге. И не стала ее оставлять во Въетнаме.

Утку хозяева купили на рынке. Фото: соцсети.

- Утя с нами летит в Россию: она чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца- написала ее хозяйка в соцсетях и приложила фото ветеринарного паспорта птицы и билетов.

Для птицы сделали международный паспорт. Фото: соцсети.

Рейс с Бориславой и ее хозяйкой приземлится в Новосибирске вечером в понедельник, 27 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU