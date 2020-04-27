«Выпили неизвестную жидкость»: под Новосибирском на мусорной свалке нашли мертвыми шесть человек

27 Апр 2020 2020-04-27T09:49:45+03:00

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В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что на полигоне твердых бытовых отходов в Черепановском районе обнаружили шесть мертвых людей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК по Новосибирской области.

— По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости на территории полигона твердых бытовых отходов Черепаново Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — рассказали в ведомстве.

Известно, что погибшие были без определенного места жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU