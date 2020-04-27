«Их давят машины»: волонтеры Академгородка помогают лягушкам добраться до пруда

27 Апр 2020 2020-04-27T03:54:18+03:00

Лягушки идут из лесу в пруд, чтобы отложить там икру. Фото: «Сообщество Академгородка»

Обитатели болот не могут сами перепрыгнуть через поребрики и гибнут под колесами

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Неравнодушные жители Академгородка помогают лягушкам добраться до «пруда с утками». Сейчас земноводные выходят из леса после зимовки, чтобы отложить в воде икру. Но по пути их ждут препятствия: высокие поребрики на дороге и машины. Из-за этого волонтеры призвали всех, кто может, донести лягушек до водоема, чтобы они не попали под автомобили.

— У кого есть время и возможность, с 9 часов вечера и до полуночи, возьмите перчатки и ведро или пакет, пройдите, соберите лягушек и отнесите к пруду. Их больше всего на дорогах рядом с прудом на улицах Золотодолинская, Мальцева, Воеводского, — написала в соцсетях жительница Академгородка Дина Волошина.

Как рассказали волонтеры, за четыре дня они спасли около 70 лягушек, но встречались им и те, кого раздавили машины. Но рук все равно не хватает, поэтому добровольцы просят помощи.

Вечером жители Академгородка помогли лягушкам добраться до воды. Фото: предоставлено Геннадием Козловым.

Подписчики в соцсетях оценили работу волонтеров:

— Это прекрасно и очень благородно!

— Маленькие дела, которые многие считают глупыми или незначительными, на самом деле делают наш мир лучше. Хорошо, что есть такие люди, — написали они в комментариях.

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