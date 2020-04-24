2020-04-24T09:39:03+03:00
Общество

«Увидел, как идет дым из-под колеса»: полицейский спас пассажиров загоревшегося автобуса

Он по громкой связи попросил водителя общественного транспорта остановиться
Ульяна ДЖАНКОВА
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На трассе загорелось колесо автобуса. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирской областиНа трассе загорелось колесо автобуса. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирской области
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Сотрудник ГИБДД Новосибирской области предотвратил трагедию. В четверг, 23 апреля, лейтенант полиции Артем Анисимов возвращался на патрульном автомобиле домой. На 95 километре дороги «Чуйский тракт» в Черепановском районе он увидел, что у пассажирского автобуса из-под колеса идет дым.

— Инспектор по громкой связи попросил водителя автобуса остановиться. Далее он помог эвакуировать пассажиров, а затем потушил огонь. После чего полицейский организовал другой автобус и люди поехали дальше, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Инспектор Артем Анисимов спас пассажиров от трагедии. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирской области

Инспектор Артем Анисимов спас пассажиров от трагедии. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирской области

Как оказалось, у автобуса заклинила, а затем загорелась тормозная колодка.

Водитель автомобиля поблагодарил инспектора ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к участникам дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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