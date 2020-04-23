«Проверяем площадки, дворы, остановки и пляжи»: за нарушение детьми режима самоизоляции ответят родители

23 Апр 2020 2020-04-23T12:41:09+03:00

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В четверг, 23 апреля, в Новосибирске начали проверять, как дети соблюдают режим самоизоляции. Проверки будут проводить рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники ПДН, органов опеки, подразделений, работающих с молодежью и так далее. Специалисты проконтролируют, есть ли дети на площадках, во дворах, остановка, пляжах — всюду, где обычно собирается молодежь. Если ребенок попадется проверяющим, то с родителями для начала поговорят, но во второй раз — уже оштрафуют.

— Мы не хотим никого пугать. Наша задача — донести до родителей и их детей, что к сложившейся ситуации необходимо отнестись серьезно, не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора и врачей, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела по обеспечению работы деятельности комиссии ПДН Новосибирска Наталья Костенко.

Кстати, штрафовать родителей, чьи дети регулярно нарушают режим самоизоляции будут по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» административного кодекса.

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