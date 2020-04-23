Анатолий Локоть: «Пыль с дорог мешают убрать припаркованные автомобили»
В четверг, 23 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал одну из причин, почему в городе пыль стоит столбом.
— Машина-пылесос способна эффективно убирать пыль и песок, скопившийся на дорогах за зиму. Проблема в том, что мешают припаркованные машины. Призываю новосибирцев откликаться на просьбы убрать автомобили дать возможность технике пройти. Этот вопрос адресован к нам самим, — отметил градоначальник.
Напомним, последние несколько дней Новосибирск заволокло дымкой. Специальный сервис по мониторингу окружающей среды зафиксировал в воздухе наличие пыли и сажи. Ситуацию с воздухом ухудшает весенний пал травы.
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