Анатолий Локоть: «Пыль с дорог мешают убрать припаркованные автомобили»

23 Апр 2020 2020-04-23T09:15:47+03:00

Мэр Новосибирска объяснил, почему город в пыли. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

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В четверг, 23 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал одну из причин, почему в городе пыль стоит столбом.

— Машина-пылесос способна эффективно убирать пыль и песок, скопившийся на дорогах за зиму. Проблема в том, что мешают припаркованные машины. Призываю новосибирцев откликаться на просьбы убрать автомобили дать возможность технике пройти. Этот вопрос адресован к нам самим, — отметил градоначальник.

Напомним, последние несколько дней Новосибирск заволокло дымкой. Специальный сервис по мониторингу окружающей среды зафиксировал в воздухе наличие пыли и сажи. Ситуацию с воздухом ухудшает весенний пал травы.

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