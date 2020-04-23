2020-04-23T08:25:22+03:00
Общество

В Новосибирске дети-льготники будут получать продуктовые наборы за 60 рублей

Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть
Ульяна ДЖАНКОВА
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Детям-льготникам будут выдавать продуктовые наборы.Детям-льготникам будут выдавать продуктовые наборы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 23 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, что учащимся на время вынужденных каникул будут выдавать продуктовые наборы вместо школьного питания. Особое внимание малообеспеченным и многодетным семьям.

— Это продукты длительного хранения. Стоимость продуктового набора составляет 60 рублей в сутки, для детей с ограниченными возможностями по здоровью — 123 рубля. По ассортименту пока уточнить не могу, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, сейчас в Новосибирской области объявлен режим самоизоляции. Школьники обучаются дистанционно, из дома.

На данный момент в регионе выявлены 168 больных коронавирусом, четверо — скончались, 23 — выздоровели, среди зараженных — 8 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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