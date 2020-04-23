«Закрыли на карантин»: в Новосибирске коронавирусом заболел работник детского сада

23 Апр 2020 2020-04-23T07:17:47+03:00

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В четверг, 23 апреля, стало известно, что детский сад №26 в Калининском районе закрыли на карантин. Там у работника диагностировали коронавирус. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Дошкольное отделение школы № 26 действительно закрывалось на карантин в связи с тем, что у одного из сотрудников был выявлен коронавирус, — сказал министр.

КП-Новосибирск позвонила в садик. Там подтвердили, что дошкольное образовательное учреждение на самом деле сейчас закрыто.

— Никого тут нет, ни педагогов, ни детей, закрыли из-за коронавируса, — сказали на вахте.

По предварительной информации, детский сад возобновит работу в понедельник.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

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ИСТОЧНИК KP.RU