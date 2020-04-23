Центробанк потратил рекордное количество валюты на поддержку рубля

23 Апр 2020 2020-04-23T06:09:06+03:00

Эта цифра составила почти пять миллиардов долларов

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ЦБ продал на открытом рынке больше 220 миллионов долларов. Это произошло во вторник, 21 апреля. Такие данные содержатся в отчете финансового регулятора. Это рекорд с начала резкого падения цен на нефть. Об этом сообщает kp.ru.

Минфин сформировал систему таким образом, чтобы федеральный бюджет почти не зависел от цен на нефть.

Вот и получилось, что когда цена барреля была больше $42, то лишние доходы разместили в Фонде национального благосостояния. Таким образом создавали «подушку безопасности».

Сейчас же все наоборот. Нефть стоит меньше $20 за баррель. Накопленные резервы ЦБ продает на открытом рынке. Так мы сдерживаем ослабевание рубля.

Другими словами, еще пять лет назад такая дешевая нефть вызвала бы резкую девальвацию национальной валюты. Доллар при таких сырьевых котировках стоил бы больше 100 рублей.

Кроме того, снижает спрос на иностранную валюту — ее не покупает население, ведь заграничный отдых в этом году под большим вопросом. Доллары и евро никому не нужны.

Кстати, к концу торгового дня в среду, 22 апреля, за доллар дают меньше 76 рублей. А за евро — 82,5 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU