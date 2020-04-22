«Вот делать нечего ей»: прохожие насмехались над сибирячкой, спасавшей окровавленного мужчину

22 Апр 2020 2020-04-22T11:01:42+03:00

Он плохо понимал, что происходит, но успел сказать, что упал с высоты

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В среду, 22 апреля, в одном из дворов жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска появился полуголый мужчина в крови. Он выглядел растерянным, будто не понимал, что вокруг происходит. Чуть позже, мужчина скажет, что упал с высоты.

В это время во двор вышла Светлана Бабанакова. По счастливой случайности оказалось, что она — оперативный дежурный МАСС. Спасатели именно этой организации каждый день выручают новосибирцев из сложных ситуаций.

— Я быстро поднялась домой за необходимым для оказания первой помощи. Признаюсь, мне было страшно. Я медленно подошла к мужчине, объясняя, что хочу помочь ему. Я комментировала ему каждое свое действие, разговаривала с ним спокойным голосом чтоб не спровоцировать на агрессию. Попросила дочку снимать на видео, на случай если вдруг что-то пойдет не так, все-таки мужчина крепкий и не совсем в адекватном состоянии. Но он был вежлив, обращался ко мне на «вы». Пока я обрабатывала раны, дочка принесла плед, мужчину трясло от холода, — рассказала Светлана.

По слова женщины, ее возмутило, что пока она оказывала помощь, мимо шли люди и усмехались, они говорили ей: «Вот делать нечего, наркоман, наверное».

— Меня бомбило от равнодушия людей. В чем сложность вызвать «скорую»? Человеку нужна была помощь, и он от нее не отказался. Вы бы видели его глаза, в них столько было боли. Он на меня как на надежду смотрел, — поделилась с КП-Новосибирск Светлана.

Оказав первую помощь, сибирячка передала пострадавшего мужчину врачам «скорой», также она сообщила о произошедшем в полицию.

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