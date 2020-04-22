«С каждого района по 10 протоколов»: МВД Новосибирска проверяет, кто отдавал приказы штрафовать «всех поголовно» через WhatsApp

22 Апр 2020 2020-04-22T09:45:59+03:00

Служебная проверка назначена после того, как паблик «Омбудсмен полиции» заявил, что полицейским поставлен «план минимум» — 10 протоколов о нарушении самоизоляции с каждого района

Изменить размер текста: A A

В ГУ МВД по Новосибирской области начали служебную проверку после того, как в соцсеть попал устный приказ штрафовать гуляющих новосибирцев. Аудио опубликовано в группе «Омбудсмен полиции», там утверждают, что голосовые сообщения принадлежат начальнику службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску, указания женщина якобы отдавала через WhatsApp.

— Оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — говорит якобы женщина-полицейский. — Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, на улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать, если в 17 часов не будет результата значит работаем дальше. Поднимайте людей, организовывайте работу, — звучит приказ в голосовом сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что сейчас изучают аудио, проверяют — настоящее оно или фейк, кому именно принадлежат голоса.

— Руководитель в курсе. Проводим служебную проверку. Информацию о том, что приказ отдает начальник участковой службы, пока подтвердить и опровергнуть не можем, — прокомментировал КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин.

В Новосибирске появилась, где якобы начальник участковой службы отдает приказ по WhatsApp всех штрафовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU