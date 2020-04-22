2020-04-22T09:45:59+03:00
Общество

«С каждого района по 10 протоколов»: МВД Новосибирска проверяет, кто отдавал приказы штрафовать «всех поголовно» через WhatsApp

Служебная проверка назначена после того, как паблик «Омбудсмен полиции» заявил, что полицейским поставлен «план минимум» — 10 протоколов о нарушении самоизоляции с каждого района
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В МВД Новосибирск проверяют, кто отдавал приказы штрафовать через WhatsApp.В МВД Новосибирск проверяют, кто отдавал приказы штрафовать через WhatsApp.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ГУ МВД по Новосибирской области начали служебную проверку после того, как в соцсеть попал устный приказ штрафовать гуляющих новосибирцев. Аудио опубликовано в группе «Омбудсмен полиции», там утверждают, что голосовые сообщения принадлежат начальнику службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску, указания женщина якобы отдавала через WhatsApp.

— Оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — говорит якобы женщина-полицейский. — Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, на улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать, если в 17 часов не будет результата значит работаем дальше. Поднимайте людей, организовывайте работу, — звучит приказ в голосовом сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что сейчас изучают аудио, проверяют — настоящее оно или фейк, кому именно принадлежат голоса.

— Руководитель в курсе. Проводим служебную проверку. Информацию о том, что приказ отдает начальник участковой службы, пока подтвердить и опровергнуть не можем, — прокомментировал КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин.

В Новосибирске появилась, где якобы начальник участковой службы отдает приказ по WhatsApp всех штрафовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трава не при чем»: в Новосибирске загорелся заброшенный автосервис
«Вот делать нечего ей»: прохожие насмехались над сибирячкой, спасавшей окровавленного мужчину
«Мчал на большой скорости»: пьяный новосибирец пытался проскочить границу с Казахстаном
Видно аж из космоса: спутники и самолеты помогают тушить пожары в Новосибирской области
«С каждого района по 10 протоколов»: МВД Новосибирска проверяет, кто отдавал приказы штрафовать «всех поголовно» через WhatsApp
В масках и костюмах: Новосибирский зоопарк позабавил соцсети «коронавирусной» зарядкой
«Ростелеком» предлагает сибирякам поздравить ветеранов с помощью интерактивной «Карты Победы»
Новосибирца и ямальца заставили пасти овец на ферме в Дагестане
«Жилья нет, прописки тоже»: 19-летний бомж врезался в бордюр на угнанных «Жигулях»
Киргизов, застрявших в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, вывезут на родину
«Один ребенок и дальнобойщик»: в Новосибирске выявили еще 16 больных коронавирусом
Эксперты рассказали, какую путевку выбрать, чтобы в случае чего легко вернуть деньги
«Мама на минутку отвлеклась»: двухлетняя девочка застряла в аквариуме для улиток
Колодец, в который провалились мальчики, закроют люками
К 75-летию Победы: история в письмах
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
«Умерла в больнице»: в Новосибирске пассажирский автобус насмерть сбил пенсионерку