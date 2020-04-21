2020-04-21T05:18:42+03:00
Общество

Сбежать не получилось: семья с детьми устроила пожар на пикнике, и чудом не погибла в застрявшем авто

Машина не смогла проехать по кустам, а огонь подбирался все ближе, вовремя подоспели пожарные
Ульяна ДЖАНКОВА
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Семья с детьми чуть не сгорела в застрявшем автомобиле, они были на пикнике и развели костер. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиСемья с детьми чуть не сгорела в застрявшем автомобиле, они были на пикнике и развели костер. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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Рядом с микрорайоном Пашино Калининского района произошел крупный пожар. Там выгорело поле в 500 квадратных метров.

Как позже выяснилось, семья с детьми приехала на пикник. Они разожгли костер и начали жарить шашлыки. Вдруг полыхнула сухая трава. Огонь мгновенно начала распространяться по полю. Семья села в автомобиль и пыталась сбежать, но не получилось.

— Они решили скрыться на автомобиле, но застряли в минерализованной полосе неподалеку. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали ландшафтный пожар и эвакуировали автомобиль до того, как до него добрался огонь. На хозяйку автомобиля составлен административный протокол, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Теперь сибирячке придется заплатить штраф в три тысячи рублей. В МЧС по Новосибирской области напомнили, что сейчас в регионе объявлен пожароопасный сезон: запрещено разводить костры и тем более жечь сухую траву. Во время противопожарного режима размер штрафов увеличен в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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