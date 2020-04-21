2020-04-21T03:30:02+03:00
Происшествия

«Он меня не пропустил»: таксист сбил мотоциклиста, ехавшего по пешеходному переходу

После ДТП мужчины еще долго выясняли, кто из них прав, а кто виноват
Надежда РЫЖКИНА
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Таксист сбил мотоциклиста, ехавшего по пешеходному переходу.Таксист сбил мотоциклиста, ехавшего по пешеходному переходу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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На Бердском шоссе около Морского проспекта в Академгородке случилось ДТП. Произошло это вечером в понедельник, 20 апреля. Поперек дороги по пешеходному переходу ехал мотоциклист. В это время в него врезалась иномарка «Киа Рио» с наклейками такси на борту. В итоге и машина, и мотоцикл получили небольшие повреждения. Байкер же отделался травмой ноги.

Об инциденте сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Как рассказала подписчица, между участниками аварии завязался спор: они так и не смогли решить, кто виноват.

— Мотоциклист не отрицает, что нарушил правила дорожного движения, когда ехал по переходу. Но он говорит, что такси ехало на красный сигнал светофора, а значит, вина лежит на обоих водителях. Таксист же уверен, что ехал на зеленый сигнал, поэтому виноват только байкер, — рассказала читательница паблика.

Корреспонденту КП-Новосибирск не удалось получить оперативный комментарий в ГИБДД.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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