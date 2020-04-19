Музеи, зоопарки, магазины одежды и автосалоны: кто получит господдержку

19 Апр 2020 2020-04-19T07:04:47+03:00

Субсидии будут выданы на выплату зарплат в размере МРОТа, это по 12 130 рублей на человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции ударил по крупному и малому бизнесу. В России расширили список тех предприятий, которые могут обратиться за господдержкой.

- Среди тех, кому эпидемия нанесла самый сильный удар с точки зрения экономических убытков, теперь автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обуви, в этом же списке торговые точки на рынках, музеи и зоопарки, - сообщает сайт kp.ru.

Но и это еще не все. В перечень также вошли предприятия авиаперевозок, компании, чья специализация - это культура, досуг, спорт, туризм. Также в списке кафе, столовые, гостиницы, выставочные площадки, салоны красоты, фирмы по ремонту, прачечные и химчистки.

Получается, что владельцы этого бизнеса теперь могут обратиться за поддержкой к государству. Субсидии будут выданы на выплату зарплат в размере МРОТа, это по 12 130 рублей на человека. Также данным предприятия предоставят налоговые каникулы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU