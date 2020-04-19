2020-04-19T07:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Музеи, зоопарки, магазины одежды и автосалоны: кто получит господдержку

В правительстве России расширили списки официально пострадавшего бизнеса от коронавируса
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Субсидии будут выданы на выплату зарплат в размере МРОТа, это по 12 130 рублей на человека.Субсидии будут выданы на выплату зарплат в размере МРОТа, это по 12 130 рублей на человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции ударил по крупному и малому бизнесу. В России расширили список тех предприятий, которые могут обратиться за господдержкой.

- Среди тех, кому эпидемия нанесла самый сильный удар с точки зрения экономических убытков, теперь автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обуви, в этом же списке торговые точки на рынках, музеи и зоопарки, - сообщает сайт kp.ru.

Но и это еще не все. В перечень также вошли предприятия авиаперевозок, компании, чья специализация - это культура, досуг, спорт, туризм. Также в списке кафе, столовые, гостиницы, выставочные площадки, салоны красоты, фирмы по ремонту, прачечные и химчистки.

Получается, что владельцы этого бизнеса теперь могут обратиться за поддержкой к государству. Субсидии будут выданы на выплату зарплат в размере МРОТа, это по 12 130 рублей на человека. Также данным предприятия предоставят налоговые каникулы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще двое детей: в Новосибирске 22 новых случая коронавируса
Музеи, зоопарки, магазины одежды и автосалоны: кто получит господдержку
«Молимся за всех»: священник рассказал, почему богослужения не отменили на время самоизоляции
«Дым в окна, дышать нечем»: в отдаленных районах города местные жители начали поджигать траву
Со свечами и в масках: новосибирцы пришли на пасхальную службу к собору Александра Невского, несмотря на запрет
«Он стоял на коленях»: под Новосибирском мотоциклисты обнаружили мертвого мужчину в лесу
«Приземлился на трубы»: автомобилист влетел в яму, где ремонтировали теплотрассу
«Погода же хорошая»: пенсионеры отправились купаться на пляж, несмотря на режим самоизоляции
«Обратился к врачам спустя неделю, как заболел»: в Новосибирске от коронавируса умер 49-летний мужчина
«Полыхнет рядом с домом или автомобилем»: в МЧС призвали не жечь сухую траву
«Вдохновил звук колоколов»: фотограф показал новосибирские храмы с высоты