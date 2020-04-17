17 Апр 2020 2020-04-17T12:12:34+03:00

Пациентов с ОРВИ и коронавирусом будут доставлять в одну больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В пятницу, 17 апреля, в прямом эфире главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов рассказал о том, что новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу.

— С понедельника, 20 апреля, всех с ОРВИ, внебольничными пневмониями, мы будем направлять в одно лечебное учреждение — в больницу №11. Там два-три дня мы обследуем пациента, снимаем диагноз коронавируса, и только после этого направляем пациента, куда положено. Кого-то домой с банальным ОРВИ, у кого тяжелая форма, например пневмония, едут к нам в областную больницу, у кого коронавирус — отправляем в инфекционный стационар, — рассказал Анатолий Юданов.

Напомним, за последние сутки в Новосибирской области выявили 12 больных коронавирусом. Всего их зафиксировано в регионе — 76 человек.

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