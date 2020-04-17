2020-04-17T12:12:34+03:00
Общество

Новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу

Об этом рассказал главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пациентов с ОРВИ и коронавирусом будут доставлять в одну больницу.Пациентов с ОРВИ и коронавирусом будут доставлять в одну больницу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 апреля, в прямом эфире главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов рассказал о том, что новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу.

— С понедельника, 20 апреля, всех с ОРВИ, внебольничными пневмониями, мы будем направлять в одно лечебное учреждение — в больницу №11. Там два-три дня мы обследуем пациента, снимаем диагноз коронавируса, и только после этого направляем пациента, куда положено. Кого-то домой с банальным ОРВИ, у кого тяжелая форма, например пневмония, едут к нам в областную больницу, у кого коронавирус — отправляем в инфекционный стационар, — рассказал Анатолий Юданов.

Напомним, за последние сутки в Новосибирской области выявили 12 больных коронавирусом. Всего их зафиксировано в регионе — 76 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пасхальные выходные в Новосибирске устроят проверки на пьянство за рулем
Полчаса и результат готов: новые российско-японские тесты на коронавирус показывают точность 99,9%
Стало известно, почему в Новосибирске снова завыла сирена
Новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу
«Рассчитался в магазине — получи штраф: новосибирцев, нарушивших карантин, будут выявлять по банковским картам
«У мамы истерика»: сибиряк, найденный мертвым во дворе, оказался подростком
В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого мужчину
В Новосибирской области будут судить полицейских за придуманную аварию на дороге
Новосибирский губернатор Андрей Травников: «Тестирование на коронавирус не проходил еще ни разу»
Губернатор Андрей Травников: «Мы с коронавирусом надолго, давайте не будем питать иллюзий»
«Все мероприятия не отменят»: Андрей Травников рассказал, как будут праздновать 9 Мая в Новосибирске
Губернатор Андрей Травников: «Риски заражения коронавирусом мы видим в начале дачного сезона»
«У него поражение легких»: один больной коронавирусом в крайне тяжелом состоянии
«Он похож на муравьеда»: новосибирцев позабавил парень в маске чумного доктора
Сибирячку, которую сдали соседи за нарушение самоизоляции, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новосибирцы продали мусор на 243 тысячи рублей вместо брендовой одежды
«Один — из Мурманска, остальные никуда не выезжали»: в Новосибирске выявили еще 12 больных коронавирусом
Как связаны понятия патриотизм и священная война
«Говорил, что это доски»: сибиряка будут судить за кражу шпал