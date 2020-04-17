Новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу
В пятницу, 17 апреля, в прямом эфире главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов рассказал о том, что новосибирцев с ОРВИ и коронавирусом будут помещать в одну больницу.
— С понедельника, 20 апреля, всех с ОРВИ, внебольничными пневмониями, мы будем направлять в одно лечебное учреждение — в больницу №11. Там два-три дня мы обследуем пациента, снимаем диагноз коронавируса, и только после этого направляем пациента, куда положено. Кого-то домой с банальным ОРВИ, у кого тяжелая форма, например пневмония, едут к нам в областную больницу, у кого коронавирус — отправляем в инфекционный стационар, — рассказал Анатолий Юданов.
Напомним, за последние сутки в Новосибирской области выявили 12 больных коронавирусом. Всего их зафиксировано в регионе — 76 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU