Губернатор Андрей Травников: «Мы с коронавирусом надолго, давайте не будем питать иллюзий»

17 Апр 2020 2020-04-17T08:53:41+03:00

Андрей Травников попросил не питать иллюзий в отношении ситуации с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства НСО

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В пятницу, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что быстро решить ситуацию с коронавирусом не получится.

— Мы с этим заболеванием надолго, давайте не будем питать иллюзий. Да, мы переживем всплеск, но осенью будет снова. Вакцина не позволит полностью исключить из жизни коронавирус, — отметил глава региона.

Напомним, на данный момент в Новосибирской области выявили 76 больных коронавирусом. Из них 16 пациентов выписали из больницы, двое скончались. Сейчас в инфекционной больнице №1 один пациент в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом на брифинге рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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ИСТОЧНИК KP.RU