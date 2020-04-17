Губернатор Андрей Травников: «Мы с коронавирусом надолго, давайте не будем питать иллюзий»
В пятницу, 17 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что быстро решить ситуацию с коронавирусом не получится.
— Мы с этим заболеванием надолго, давайте не будем питать иллюзий. Да, мы переживем всплеск, но осенью будет снова. Вакцина не позволит полностью исключить из жизни коронавирус, — отметил глава региона.
Напомним, на данный момент в Новосибирской области выявили 76 больных коронавирусом. Из них 16 пациентов выписали из больницы, двое скончались. Сейчас в инфекционной больнице №1 один пациент в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом на брифинге рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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ИСТОЧНИК KP.RU