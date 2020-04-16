2020-04-16T08:44:54+03:00
Общество

«Она вела себя неадекватно»: спасатели сняли со льдины женщину с 8-летней девочкой

Девочка сейчас находится дома с отцом
Ульяна ДЖАНКОВА
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Женщина с ребенком вышла на лед и вела себя неадекватно.Женщина с ребенком вышла на лед и вела себя неадекватно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Советском районе Новосибирска мама подвергла опасности свою 8-летнюю дочь. Инцидент произошел днем в среду, 15 апреля. Вместе с ребенком она вышла на лед акватории Аванпорта. Как сообщают спасатели лед в это время года уже хрупкий, можно легко провалиться в воду и не выбраться потом. Избежать трагедии помогли спасатели МАСС, которые достали со льда женщин и ребенка.

— У женщины неадекватное поведение. Со льда акватории Аванпорта доставлены на берег женщина и девочка. Женщине около 40 лет. Обе переданы сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи, — рассказали в МАСС.

Как рассказали КП-Новосибирск в полиции, сейчас девочка дома с отцом, а вот где находится женщина, прокомментировать отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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