Новый iPhone SE представили в Apple

Компания Apple представила публике новый iPhone SE. Эта модель, презентованная 15 апреля, отличается улучшенным функционалом по сравнению с предшественником.

Но внешне гаджет остался почти без изменений, сообщает KP.RU.

— Это процессор A13 Bionic, портретный режим, видео 4K, Touch ID, дисплей Retina HD 4,7” и мощный аккумулятор,- сообщили в руководстве Apple.

